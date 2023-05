Takich radarów nie ma nawet F-16. Polskie samoloty mogą teraz śledzić cele w powietrzu, na ziemi i w wodzie

Radar z aktywnym skanowaniem elektronicznym AESA to rodzaj anteny, która jest sterowana komputerowo i pozwala na elektroniczne kierowanie wiązki fal radiowych w różnych kierunkach bez poruszania anteny. Zwykły radar w samolocie musi być poruszany np. w lewo jeśli chcemy przeskanować przestrzeń po lewej stronie maszyny. W tym momencie pilot nie może sprawdzić tego co jest po prawej stronie. Radar AESA rozwiązuje ten problem, ponieważ może on prowadzić rozpoznanie równocześnie w każdym kierunku. Co więcej, radary wcześniejszego typu mogły skanować jedynie przestrzeń powietrzną, a radar AESA może równocześnie tropić samoloty i obserwować powierzchnię ziemi.