Jak sprawdzić, gdzie jest samolot? Poradnik

FlightAware (flightaware.com) to kompleksowa platforma do śledzenia lotów, która oferuje dane w czasie rzeczywistym, historyczne i predykcyjne zarówno dla lotnictwa komercyjnego, jak i prywatnego. W przeciwieństwie do Flightradar24, który opiera się głównie na danych ADS-B, FlightAware integruje informacje z systemów kontroli ruchu lotniczego, linii lotniczych, lotnisk i globalnej sieci odbiorników ADS-B, zapewniając szeroki zasięg i szczegółowe informacje. Użytkownicy serwisu mogą uzyskać dostęp do statusów lotów, map na żywo, opóźnień na lotniskach i historycznych danych lotu, z dodatkowymi funkcjami, takimi jak alerty lotów i zaawansowane śledzenie dostępne w ramach subskrypcji premium.