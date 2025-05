Programy do projektowania wnętrz online. 9 darmowych aplikacji

HomeByMe to kolejny program do projektowania wnętrz w 3D i 2D. Jednak to, co go wyróżnia, to możliwość synchronizacji projektów pomiędzy programem online w przeglądarce a aplikacją w telefonie z systemem Android lub iOS. Popularny zarówno wśród osób wizualizujących swoje plany i marzenia, jak i profesjonalistów przygotowujących projekty dla swoich klientów.