78 lat temu ludzkość stworzyła straszną broń. Tak zdetonowano pierwszą bombę atomową

Co ciekawe, przesłanki co do tego, że ładunek atomowy jednak zadziała, były na tyle duże, że dwa dni wcześniej, 14 lipca, rozpoczęły się przygotowania do rozpoczęcia misji mającej na celu zrzucenie pierwszej bomby atomowej na Japonię. Elementy bomby mającej wkrótce obrócić w ruiny jedno z japońskich miast ruszyły w podróż ku wybrzeżu Pacyfiku, by następnie trafić na pokładzie okrętu w rejon działań wojennych. Stało się tak, zanim w ogóle mechanizm bomy atomowej został przetestowany. Kilka bomb opartych o rdzeń plutonowy było już jednak przygotowywanych i niektóre miały być dostępne w ciągu tygodni. By mieć pewność postanowiono zatem przetestować jedną z nich.