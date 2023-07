Natrafiliśmy na galaktykę, która może zmienić nasze postrzeganie Wszechświata

Wracając do opinii badaczki, żadne z tych wyjaśnień nie jest w pełni satysfakcjonujące. Dlatego w najbliższej przyszłości zespół planuje dokładniej przyjrzeć się zagadkowej galaktyce. Jeśli pomiary potwierdzą to, że NGC 1277 nie zawiera ciemnej materii, może to podać w poważną wątpliwość inne teorie, do których należy np. Zmodyfikowana Dynamika Newtona.