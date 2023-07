Wygląda jak legendarny myśliwiec z Top Gun. Ale jest o niebo lepszy. Dlaczego?

To wyspecjalizowana wersja unowocześnionego myśliwca F/A-18 Super Hornet (Super Szerszeń), który szerszej publiczności może być znany z drugiej odsłony filmowego hitu Top Gun. E/A oznacza „electronic attack”, czyli walkę elektroniczną. Do tego właśnie służy Growler. Dosłowne tłumaczenie tego słowa na język polski nie oddaje sensu tej nazwy. Growler to coś lub ktoś, co warczy, burczy, od angielskiego „growl”. W dużej mierze o to właśnie chodzi - o powodowanie szumu, „mruczenia” w eterze w czasie działań wojennych, tak by przeciwnik był pozbawiony informacji na temat tego, co się dzieje.