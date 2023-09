5G ma nowe „ofiary”. Kandydatka do Sejmu twierdzi, że sieć powaliła ludzi na koncercie w Polsce

Na scenie nie było wprawdzie Lany Del Rey, bo w Bydgoszczy szalał Bedoes. Wśród licznie zgromadzonej publiki zdarzały się przypadki, gdy niektórzy mdleli. I znowu bardzo łatwo je wytłumaczyć. Pomocy udzielono łącznie 140 osobom, trzy trafiły do szpitala. Powodem były wysoka temperatura, tłok i niekiedy wypity alkohol, co razem stworzyło niebezpieczną dla zdrowia mieszankę. Każdy, kto był kiedykolwiek na koncercie, wie, że zdarzają się momenty, w których ludzi jest tak dużo, że zaczyna się robić duszno i nieprzyjemnie. Niektórzy tego po prostu nie wytrzymali.



Inaczej uważa jednak Diana Ruchniewicz. Nie jest to jednak zwykła internetowa komentatorka, a kandydatka do Sejmu z list Konfederacji. W swoim wpisie w mediach społecznościowych, który teraz został odgrzebany, zasugerowała, że za omdlenia odpowiadają szczepionki i 5G.