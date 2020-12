5G jest nie tylko bezpieczne, ale i ekologiczne

Protestujący przeciwko wdrożeniu sieci komórkowej piątej generacji mają kolejny problem. Nokia opublikowała badania, z których wynika, że sieć 5G jest o 90 proc. sprawniejsza energetycznie niż 4G / LTE.

Sieć 5G nie tylko stanowi fundament dla usług, które do tej pory nie były możliwe. Nie tylko wprowadza jeszcze wyższą przepływność przy braku szkodliwości dla zdrowia, ale na dodatek jest tańsza w utrzymaniu i przyjaźniejsza planecie. Według badań Nokii przeprowadzonych na działającej infrastrukturze sieci komórkowej wspólnie z siecią Telefonica trzymiesięcznych sieć 5G cechuje się o 90 proc. wyższą sprawnością energetyczną od sieci poprzedniej generacji.

To szczególnie istotne, w obliczu zależności pomiędzy łatwym do przewidzenia trendem – nieustannym szybkim wzrostem konsumpcji danych – a zużyciem energii przez infrastrukturę telekomunikacyjną. Innymi słowy, utrzymanie sieci komórkowej nie tylko będzie stawać się coraz droższe, ale również potencjalnie coraz bardziej szkodliwe dla środowiska.

Sprawność energetyczna sieci 5G wyższa o 90 proc.

Według tego samego raportu jest jednak miejsce do poprawy. Nokia, nauczona doświadczeniem, wykazuje, że zbyt rzadko w przeszłości decydowano się na łączenie technik oszczędności energii – co okazuje się błędem. Działając razem, rozwiązania te zapewniają jeszcze większe oszczędności niż początkowo uważano.

Nokia nie uważa też, by ciężar inwestycji w zielone technologie miał leżeć tylko po stronie operatora komórkowego. Sama zapowiedziała szereg inwestycji, mających zmniejszyć emisję wynikającej z jej działalności gazów cieplarnianych o 41 proc. w przeciągu najbliższej dekady. Promuje też swoje zeroemisyjne rozwiązania – całkiem skutecznie, z 150 klientami, którzy wybrali produkty infrastrukturalne z tej kategorii.

Tymczasem wdrażanie 5G w Polsce wydaje się iść jak po maśle, a korzyści już widać. Plus niedawno zapowiedział uruchomienie nowej sieci w 140 nowych miastach. Sieć 5G obsługują też nowe iPhone’y. Sceptyków zachęcam za to do przeczytania świetnego felietonu Witolda Tomaszewskiego.