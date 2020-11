Plus nie zwalnia tempa - zielone 5G trafi do 140 nowych miast

Plus chwali się rozbudową sieci 5. generacji. Zasięgiem zielonego 5G zostanie objętych 11 mln ludzi na terenie Polski.

Co prawda aukcja 5G z powodu koronawirusa się w tym roku nie odbyła, a tym samym na przydzielenie operatorom częstotliwości z zakresu 3,4-3,8 GHz nadal czekamy, ale mimo to wszyscy polscy operatorzy infrastrukturalni ruszyli w ostatnich miesiącach z siecią generacji w Polsce. Wykorzystano w tym celu pasma, które poprzednio były używane na potrzeby LTE, a Plus zrobił to jako pierwszy.

Stacje bazowe zielonej sieci już w maju zaczęły obsługiwać 5G w ramach częstotliwości 2600 MHz TDD. Na start zasięgiem zostało objęte 7 miast: Warszawa, Łódź, Gdańsk, Poznań, Szczecin, Wrocław i Katowice. Plus zapowiedział przy tym od razu rychłą rozbudowę, w tym wsparcie większej liczby stacji bazowych w stolicy. Po pół roku przyszła pora na ogłoszenie, które lokalizacje znajdą się w zasięgu w następnej kolejności.

Operator informuje, że „rozbuduje sieć 5G we wszystkich obecnych i byłych miastach wojewódzkich oraz miejscowościach leżących w ich pobliżu”. Dzięki temu w 2021 r. jej zasięgiem zostanie objętych łącznie aż 11 mln mieszkańców Polski na terenie 150 różnych lokalizacji.

5G od Plusa dotrze do mieszkańców aglomeracji śląskiej, Trójmiasta, Krakowa, Bydgoszczy, Częstochowy, Olsztyna, Kielc, Radomia, Torunia, Zielonej Góry, Opola, Gorzowa Wielkopolskiego i wielu innych. Pozwoli na to sprzęt takich partnerów jak Nokia i Ericsson.

Już w listopadzie tego roku ma ich działać łącznie 700, co pozwoli objąć zasięgiem 5 mln osób. Rośnie też lista smartfonów i routerów obsługujących sieć 5. generacji od zielonego telekomu. W tym miesiącu będzie ich „około 20”.

Oferujemy najszybszą sieć internetu 5G w Polsce. Zależy nam na tym, by w możliwie jak najkrótszym czasie, jak najwięcej Polaków otrzymało do niej dostęp - mówi Jacek Felczykowski, Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, operatora sieci Plus - Podobnie jak 10 lat temu, kiedy jako pierwsi w Polsce wprowadzaliśmy LTE, tak teraz pierwsi chcemy dać milionom mieszkańców Polski prawdziwe 5G — czytamy w informacji prasowej