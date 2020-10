Plus zmienia swoją ofertę na internet mobilny. Klienci otrzymają dostęp do 5G niezależnie od tego, jaki pakiet wybiorą, a do tego operator podwoi paczkę danych.

Plus nie zapowiedział jeszcze oficjalnie swojej nowej oferty, ale jak podaje Telepolis, można już obejrzeć ulotkę, która będzie ją w najbliższym czasie promować. Nowa oferta przygotowana z myślą o nadchodzących Świętach ma się pojawić oficjalnie 2 listopada, a nowe świąteczne plany będzie można wykupić najpewniej 9 dni poźniej, czyli 11 listopada 2020 r.

Internet w Plusie, czyli 5G dla każdego

Już wcześniej klienci Plusa mogli korzystać z 5G, które zielony operator wprowadził w naszym kraju jako pierwszy i to nawet w ofertach prepaid, ale robili to w ramach promocji. Dostęp do stacji bazowych był obwarowany zastrzeżeniem, iż to oferta ograniczona czasowo.

W przypadku nowych taryf takich kruczków nie ma. Teraz osoby, które wykupią abonament w Plusie, będą miały dostęp do sieci 5. generacji na cały okres trwania umowy i to niezależnie od wybranej przez klienta taryfy.

Plus Internet z podwójnymi pakietami.

Dostęp do sieci 5. generacji w Plusie to jedno, ale wiele osób, które nie mają zasięgu 5G, ucieszy bardziej to, że nowe taryfy zapewnią dostęp do znacznie większych paczek danych niż do tej pory. Dotyczy to taryf, które kosztują co najmniej 40 zł netto.

Klienci, którzy wezmą abonament za 40 zł miesięcznie, otrzymają pakiet o wielkości 100 GB. W przypadku taryfy Plus Internet za 50 zł miesięcznie paczka danych ma wielkość 140 GB, a osoby, które wykupią pakiet za 70 zł, mogą liczyć na 200 GB transferu.

Powiększone paczki danych w przypadku 5G, które może zapewniać szybsze transfery niż LTE, są bardzo istotne.

Dostęp do internetu mobilnego o wyższej przepustowości w ramach sieci 5. generacji może doprowadzić do ich zużycia się znacznie szybciej. Co ważne, klienci mogą liczyć również na usługę Internet bez końca, czyli lejek, również w zasięgu 5G.

Jak podaje GSM Online, opłata aktywacyjna w ramach tej oferty, z której będzie można skorzystać do stycznia 2021 r., wynosi 9 zł. Osoby zmieniające operatora mogą liczyć na 3 miesiące za darmo, a nowy internet mobilny w Plusie będzie można testować 15 dni.