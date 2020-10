5G w Plusie już nie wymaga abonamentu. Operator wprowadza też tani pakiet 60 GB w ofertach prepaid

7 interakcji

Do tej pory 5G w sieci Plus dostępne było wyłącznie na abonament, ale od dzisiaj z sieci 5. generacji skorzystają klienci ofert na kartę, którzy rozliczają się w modelu prepaid.

Zielony operator, który jako pierwszy wprowadził sieć 5. generacji do oferty w naszym kraju, właśnie poinformował o zmianach w ofercie. Nowością jest to, że nie trzeba już podpisywać z nim umowy, by skorzystać z dobrodziejstw 5G.

Ze stacjami bazowymi nowej generacji połączą się abonenci usług rozliczanych w modelu prepaid. Wiemy też, na jakich zasadach sieć 5. generacji będzie udostępniana osobom, które nie chcą abonamentu i wolą rozliczać się w modelu „na kartę”.

5G w Plusie — oferta prepaid

Z łączności nowej generacji na częstotliwości 2600 MHz TDD przy przepustowości rzędu 600 Mb/s będzie można skorzystać już niedługo w ramach oferty Plus na Kartę. Operator zapowiedział, że będzie to możliwe już 1 października 2020 r.

Osoby, które zdecydują się połączyć z siecią 5. generacji, będą mieli możliwość włączenia dodatkowego pakietu internetowego. Składają się na niego trzy paczki danych po 20 GB każda. Każdy pakiet będzie przyznawany automatycznie co 30 dni.

Za trzy pakiety 20 GB przyznawane co miesiąc o sumarycznej wielkości 60 GB klienci Plusa zainteresowani 5G zapłacą tylko 15 zł.

W celu skorzystania z promocji należy mieć jedynie aktywne konto oraz środki pozwalające na pobranie opłaty. Aktywacji można dokonać poprzez kod USSD: *136*11*0060# lub za pomocą aplikacji na smartfony o nazwie Mobilny Plus Online.

Przygotowany z myślą o abonentach zainteresowanych siecią 5. generacji pakiet internetu, o którym mowa, dostępny jest w taryfach Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę i Nowy Plush. Aby skorzystać z sieci 5G trzeba mieć też kompatybilny smartfon.

Plus przypomina, że w jego ofercie znajduje się dziesięć urządzeń, które pozwalają łączyć się z siecią 5. generacji od takich firm jak Huawei czy Motorola. W odpowiednie modemy oraz oprogramowanie wyposażono te modele smartfonów i routerów:

Huawei P40 128 GB;

Huawei P40 Lite 5G DS;

Huawei P40 PRO 256 GB;

Huawei Mate XS 512 GB;

Motorola razr 5G;

Motorola Edge;

Motorola Moto g 5G plus DS;

Samsung Galaxy S20 FE 5G;

Samsung Galaxy A51 5G;

ZTE Axon 11 5G;

Huawei 5G CPE Pro 2 (router);

Huawei ZTE MC801 (router).