Sprawdź, czy jesteś już w zasięgu 5G – mamy mapki Plusa, Play, Orange i T-Mobile

Wszystkie polskie telekomy infrastrukturalne ruszyły do wyścigu o pokrycie Polski siecią 5. generacji. Abonenci mogą już porównać sobie zasięg 5G od takich operatorów jak Plus, Play, Orange i T-Mobile.

Co prawda aukcja 5G się nie odbyła, gdyż odwołano ją i to razem z prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a do tego nadal nie wiadomo, czy takowa w ogóle się odbędzie, ale operatorzy w Polsce uznali, że nie będą czekać na rozdysponowanie częstotliwości z zakresu 3,4-3,8 GHz. Telekomy ruszyły z modernizacją swojej infrastruktury, dzięki czemu sieć 5. generacji oficjalnie ruszyła, ale… w paśmie wykorzystywanym do tej pory na potrzeby LTE.

Jako pierwszy z komercyjnym 5G wystartował Plus, który wykorzystał na ten cel częstotliwości z pasma 2600 MHz TDD, podczas gdy Play, Orange i T-Mobile zdecydowali się wykorzystać część bloku 2100 MHz. Każdy z telekomów pokrywa przy tym zasięgiem swojej sieci 5. generacji nieco inny obszar. Na szczęście abonenci mogą już sprawdzić i porównać planowany zasięg u każdego z operatorów.

Mapa zasięgu 5G w Polsce

Informacje, które pojawiły się na mapkach zasięgu przygotowanych przez Speedtest.pl, pochodzą z Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który co miesiąc publikuje informację o wydanych pozwoleniach radiowych na uruchomienie kolejnych stacji bazowych. To na ich podstawie można było przygotować orientacyjne mapki zasięgu sieci 5G w Plusie, Play, Orange i T-Mobile.

W przypadku zielonego operatora wydano 137 pozwoleń na uruchomienie 5G w paśmie 2600 MHz. Plus objął na start swoim zasięgiem siedem polskich, którym są Katowice, Wrocław, Łódź, Poznań, Szczecin, Gdańsk i Warszawa. Oprócz tego operator ma zgodę na trzy stacje bazowe w Siedlcach i jedną w Mielcu.

Fioletowy operator otrzymał najwięcej zgód na stacje bazowe ze wszystkich polskich telekomów infrastrukturalnych: 971 w paśmie 2100 MHz i 16 w paśmie 1800 MHz. Nie wszystkie co prawda jeszcze działają, ale jeśli ruszą, to mogą dać Playowi, który oficjalnie ruszył z 5G w 53 miejscowościach, prowadzenie.

Oficjalny start sieci 5. generacji w Orange zapowiedziany został na początek lipca. W pierwszej kolejności Hello5G pojawi się w takich miastach jak Warszawa, Łódź, Kraków i Katowice. Na mapce widać też zgody na stacje bazowe 5G od pomarańczowego operatora w Poznaniu i kilku innych miastach. Wydano ich łącznie 840.

Czwarty z polskich operatorów infrastrukturalnych otrzymał 819 zgód na stacje bazowe 5G, a pokrycie kraju przez T-Mobile wygląda podobnie jak w przypadku Orange. Nie jest to zaskoczeniem, bo obaj operatorzy współdzielą wiele lokalizacji w ramach spółki Networks.

Pozostaje mieć tylko nadzieję, że z tych map nie będą z nich korzystać oszołomy, które palą stacje bazowe.