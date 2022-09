Mapa zasięgu sieci Plus 5G. Gdzie można już skorzystać z szybkiego internetu?

Mimo to taka mapa zasięgu jest całkiem przydatnym narzędziem, któremu warto się przyjrzeć przed rozpoczęciem testów 5G. Jeśli dana lokalizacja nie jest na niej jeszcze zaznaczona, warto uzbroić się w cierpliwość, a jeśli tak, to warto kupić np. starter Plusa i sprawdzić to w praktyce.



Powyższe zrzuty ekranu zostały wykonane 23 września 2022 r., a Plus nie podaje, kiedy ostatnio ją aktualizował. Trzeba też pamiętać, że z czasem dostępność sieci 5G będzie się poprawiać, ale mogą zdarzyć się sytuacje, gdy np. stacja bazowa zniknie lub ulegnie awarii i zasięg się pogorszy.



Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy na spidersweb.pl 17.08.2021 roku.