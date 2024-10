Plus pochwalił się 25 mln Polaków w zasięgu 5G. Potężne wrażenie robi najnowszy test prędkości

10 października Plus oficjalnie poinformował o osiągnięciu magicznej liczby 25 mln Polaków w zasięgu sieci 5G. Potwierdzają to także oficjalna mapa 5G, którą udostępnia Plus, a na której trudno doszukać się terenów, do których nie dociera szybki internet bezprzewodowy od operatora.