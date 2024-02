Sprawdzili internet mobilny w Polsce w 2023. Oto wyniki

No dobra, ale jak wyglądają dane? Kto miał najszybszy internet? Zdecydowanym liderem w kwestii średniej prędkości pobierania danych w technologii 5G jest Plus z wynikiem 142,9 Mb/s, co również pokrywa się z rankingiem SpeedTest 2023 z roku. Wynik nikogo nie powinien dziwić, ponieważ w 2023 roku tylko Plus miał internet 5G szybki jak światłowód z pobieraniem do 1 Gb/s. Teraz, na początku 2024, cała czwórka największych operatorów może pochwalić się internetem 5G o prędkości do 1 Gb/s.