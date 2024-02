T-Mobile uruchamia superszybki internet domowy 5G. To alternatywa dla światłowodu

W styczniu T-Mobile (oraz inni operatorzy) uruchomili sieć 5G na paśmie C (3400 – 3800 MHz), dzięki czemu prędkość pobierania na smartfonach Polaków wzrosła. Poza Plusem (który oferował internet 5G Ultra), użytkownicy mogli liczyć na nieco lepsze wyniki w porównaniu do 4G, czyli maksymalnie 300 Mb/s. Pasmo C umożliwia uzyskanie ponad 1 Gb/s prędkości pobierania, co jest porównywalne z wynikami domowego internetu światłowodowego.