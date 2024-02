Plus odpalił nową ofertę na kartę, dzięki której można zgarnąć nawet dodatkowe 5200 GB przez rok. Działa to tak, że dodatkowe paczki gigabajtów otrzymujemy wraz z pakietem Bez Limitu za 35 zł/mies., który gwarantuje dostęp do podstawowych 40 GB danych, lub z pakietem za 40 zł/mies., który oferuje 50 GB danych bazowo.