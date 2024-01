Play startuje z ulepszonym 5G. Internet mobilny stał się znacznie szybszy w tych miastach

Fioletowy operator już zapowiedział, że wraz z uzyskiwaniem kolejnych pozwoleń od UKE będzie coraz bardziej rozszerzał zasięg dostępności sieci piątej generacji w paśmie C. Wygląda na to, że Play jest już gotowy do uruchomienia superszybkiego internetu mobilnego – w pierwszym kwartale 2024 r. ok. 25 proc. populacji naszego kraju ma znaleźć się w zasięgu usług 5G w częstotliwości 3500 – 3600 MHz.