Światłowód dla kolejnych mieszkańców Polski. Orange rozszerza zasięg szybkiego internetu

W ostatnich latach światłowód w całej Polsce był konsekwentnie rozbudowywany i miliony mieszkańców z całego kraju ma wreszcie internet na miarę obecnych potrzeb. Jeszcze kilka lat temu mieszkańcy mniejszych miejscowości nie mogli liczyć na dobry i stabilny internet. W lutym 2023 Orange ogłosił, że aż 7 mln Polaków ma dostęp do światłowodu Orange, a przewidywania jasno potwierdzają, że do 2028 praktycznie wszyscy mieszkańcy Polski będą mieli dostęp do superszybkiego internetu. Właśnie zaliczono kolejny kamień milowy w rozwoju światłowodu.