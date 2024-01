Tauron zlikwiduje białe plamy. Tysiące kilometrów światłowodu za pieniądze z KPO

Dofinansowanie ze środków z Krajowego Planu Odbudowy, pozwoli na budowę sieci światłowodowej na obszarach, w których nie byłoby to możliwe komercyjnie. Powstanie tej infrastruktury stworzy warunki do rozwoju przedsiębiorczości oraz korzystania z nowoczesnych usług online. Łączna kwota dofinansowania w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy to ponad 85 mln zł. Projekt gotowy ma być do 30 czerwca 2026 r.