Kiedy pojawi się u ciebie światłowód? Tak łatwo to sprawdzisz i zgłosisz zapotrzebowanie

Choć w skali kraju nie mamy większych problemów z samym połączeniem się z internetem, to mieszkańcy mniejszych miejscowości mogą się kłócić co do jakości i prędkości połączenia. Na mapie Polski wciąż istnieją białe plamy. W celu załatania owych dziur zasięgowych, ale i w celu udostępnienia informacji osobom planującym przeprowadzkę lub zmianę operatora, Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło specjalną stronę: internet.gov.pl.