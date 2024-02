Polacy wyczekiwali 5G. Liczby pokazują, że już dawno byliśmy gotowi

A przypomnijmy, że tak naprawdę „prawdziwe” pasmo C w Orange ruszyło pod koniec stycznia 2024 r., a chwilę później w Play i T-Mobile. Operatorzy musieli czekać na rozstrzygnięcie aukcji części częstotliwości z zakresu od 3400 do 3800 MHz. Wyjątkiem był Plus, który już od dawna oferował klientom faktyczne 5G.