Możesz przetestować 5G T-Mobile za darmo. Wystarczy, że zrobisz to

W ciągu kilku ostatnich tygodni 5G w paśmie C 3400-3800 MHz znacząco się rozwinęło w naszym kraju. Trójka operatorów z "wielkiej czwórki" - Orange, T-Mobile i Play - odpaliła sieć bezprzewodową gwarantującą prędkość pobierania nawet do 1 Gb/s (Plus ma 5G Ultra o takiej samej prędkości już od tamtego roku, chociaż nie korzysta z pasma C). Zasięg 5G tych trzech operatorów jest jeszcze mocno ograniczony, ale jeśli mamy dostęp do 5G T-Mobile w paśmie C, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sprawdzić, jak działa 5G.