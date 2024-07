Plus ulepszył zasięg światłowodu. Tak sprawdzisz, czy możesz skorzystać

W przypadku Plusa taka współpraca bardzo rozszerza możliwości w kwestii zasięgu. Według operatora, w zasięgu internetu stacjonarnego operatora ma być ponad 10 mln domów i mieszkań, co przekłada się na niemal 23 mln mieszkańców naszego kraju. Co bardzo ważne, duża część – bo aż 8 mln gospodarstw domowych, w których mieszka przeszło 19 mln mieszkańców Polski ma dostęp do łącza światłowodowego o prędkości do 1 Gb/s.