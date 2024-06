Plus ulepszył zasięg światłowodu. Sprawdź, czy masz już dostęp

No dobra, ale jak sprawdzić, czy my faktycznie jesteśmy w zasięgu światłowodu Plusa? To bardzo proste – wystarczy zajrzeć na stronę internetową operatora w zakładce "światłowód" dostępną pod tym linkiem. Następnie należy wpisać miejscowość, ulicę (lub po prostu numer budynku, jeśli mieszkamy w miejscowości bez ulic) oraz jeśli to konieczne – to numer lokalu. Potrzebny będzie także kod pocztowy. Jeśli jesteśmy w zasięgu, to wyświetlą nam się dostępne opcje światłowodu – w moim przypadku jest to 300 Mb/s, 600 Mb/s lub 1 Gb/s. Aby zamówić światłowód, wystarczy pozostawić swój numer kontaktowy.