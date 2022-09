Już w 2020 r. w naszym kraju ruszyły pierwsze sieci 5. generacji. Z miesiąca na miesiąc poprawiają się zasięg i pokrycie populacji. Coraz więcej ofert ma też do nich dostęp - w tym od Orange. Do tego do katalogu telekomów trafiają kolejne urządzenia z modemami 5G, w tym smartfony i routery.