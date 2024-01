Orange ruszył z 5G na nowych częstotliwościach. Co to właściwie oznacza? Wyjaśniamy, o co chodzi z tym całym pasmem C

Na szczęście teraz mamy dostęp w Polsce do tych ze średniego zakresu, czyli od 3400 do 3800 MHz. To właśnie one nazywane są zbiorczo pasmem C (które pokrywa de facto zakres od do 4200 MHz). W przypadku Orange’a jest to pasmo 3600 MHz o szerokości 100 MHz, "nowe 5G" obsługiwane jest już przez ponad 1000 stacji bazowych.