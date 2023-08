Maszt w parku narodowym musi przebrać się za drzewo. Dyrektor stawia twardy warunek

Takie inicjatywy cieszą, bo turyści, wbrew temu, co przekazują środowiska sprzeciwiające się budowie masztów, potrzebują dostępu do sieci w okresie wakacyjnym. I chociaż niektórzy włodarze najpewniej dla świętego spokoju i strachu przed utratą stołka idą w tę narrację, to są też tacy zarządzający, którzy w dostępie do usług widzą zalety, a nie wady.