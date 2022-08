Ewolucja sieci od 3G do 6G. Przygotuj się na nową technologię w Orange

Już 5G gwarantuje bardzo wysoką jakość, bezpieczeństwo i komfort użytkowania. To jednak nie znaczy, że w telekomunikacji postęp się zatrzymał. Prace nad 6G są już prowadzone i choć nie wiadomo o tej sieci jeszcze zbyt wiele, jedno jest pewne - to znowu będzie rewolucja. 6G zmieni nasze życie. Z metaforycznych autostrad - czyli 5G - przeskoczymy do... transportu powietrznego, albo od razu międzygalaktycznego. To już niedługo!