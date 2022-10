Pomarańczowa sieć 5. generacji dociera już do największych miast w naszym kraju. Operator obejmuje swoim zasięgiem aż 7,2 mln ludzi. 5G trafia też do kolejnych ofert, w tym do coraz tańszych pakietów Orange Flex oraz do wybranych taryf nju mobile. Operator ma też w swoim katalogu mnóstwo sprzętów z odpowiednimi modemami.