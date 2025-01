5G w Polsce zostanie ulepszone. Twój telefon wkrótce to odczuje

W aukcji biorą udział najpopularniejsi operatorzy działający w Polsce: Plus, Orange, Play i T-Mobile. Ciekawe jest to, że operatorzy, którzy zdecydują się na rezerwację pasm 700 MHz, zostaną zobowiązani do spełnienia konkretnych wymagań w zakresie budowy sieci 5G. Do grudnia 2026 roku mają oni zapewnić prędkość co najmniej 50 Mb/s dla 98 proc. gospodarstw w Polsce. W 2028 roku ten poziom ma wzrosnąć do 99 proc., przy minimalnej prędkości 95 Mb/s i opóźnieniu nieprzekraczającym 10 ms.