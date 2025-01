Masa Polaków nie ma dostępu do światłowodu. Ministerstwo Cyfryzacji podaje ciekawe dane

Raport Polska w zasięgu stacjonarnego dostępu do internetu obejmuje informacje z czwartego kwartału 2024 roku i ujawnia kilka ciekawych danych w kwestii dostępności sieci szerokopasmowej. Dokument nie odnosi się do liczby mieszkańców Polski, a liczby adresów, które mają dostęp do szybkiego internetu, lub go nie mają. W Polsce obecnie istnieje 9 131 084 punktów adresowych, z czego zdecydowana większość jest objęta zasięgiem internetu szerokopasmowego o prędkości co najmniej 100 Mb/s.