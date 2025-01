Tańszy światłowód stał się lepszy. Tak sprawdzisz, czy możesz z niego skorzystać

Orange poinformował, że zasięg światłowodu nju mobile został rozszerzony do ponad 3,8 mln gospodarstw domowych w całym kraju. Usługa ta do niedawna była oferowana wyłącznie dla mieszkańców największych miast – głównie w budynkach wielorodzinnych. Zmieniło się to jednak w sierpniu ubiegłego roku, dzięki czemu rozszerzono zasięg dla klientów mieszkających w domach jednorodzinnych.