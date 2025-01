Tak Plus pomoże ratować życie. Operator uruchomi specjalną sieć

Sieć Plus MCX bazująca na technologii LTE ma być wydzielona, a więc minimalizuje możliwość integracji z zewnątrz. Ważną cechą systemu jest to, że nadajniki wykorzystywane do MCX wyróżniają się wydłużonym czasem działania. Jeśli typowa, publicznie dostępna sieć telekomunikacyjna ulegnie awarii i zawiedzie, to służby i inne podmioty w dalszym ciągu będą miały możliwość komunikacji. Usługa nie zostanie wprowadzona wyłącznie na terenach, które dotknęła wrześniowa powódź – rozwiązanie będzie dostępne na terenie całej Polski. Plus szacuje, że jej włączenie jest zaplanowane na początek 2025 roku.