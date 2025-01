Orange ulepsza zasięg światłowodu. Operator chce, żebyś skorzystał z jego internetu

Pomarańczowy operator podjął współpracę z Polskim Światłowodem Otwartym. To otwiera głównie możliwości przed osobami, które mogły już korzystać z internetu światłowodowego, ale serwowanego przez inne telekomy – m.in. Play. Jeśli korzystaliście z usług mobilnych i telewizji Orange, a nie mogliście podłączyć się do światłowodu Orange – to mamy dla was dobrą wiadomość. Jest szansa, że już macie taką możliwość.