Samsung Galaxy S25 już w ofertach operatorów. Sprawdzamy, czy warto go kupić w abonamencie

Jeśli zdecydujemy się rozłożyć kwotę na większą liczbę rat – np. 36, to smartfony będą kosztowały odpowiednio 4449 zł, 5600 i 7100 zł za S25, S25+ i S25 Ultra. Czyli będziemy musieli dopłacić 450, 601 lub 700 zł. Oczywiście dodatkowe kwoty rozkładają się na dużo miesięczne spłaty, co dla fanów wymiany telefonu co 3 lata może być kuszącą opcją.