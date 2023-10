Orange przetestował już szybsze 5G. Wyniki robią wrażenie

W ubiegłym tygodniu, a dokładniej w środę, zakończyła się wyczekiwana przez wielu aukcja 5G, w której to wielka czwórka operatorów działających w Polsce (Plus, Play, T-Mobile i Orange) wylicytowała cztery bloki po 100 MHz każdy za kwotę ok. 1,9 mld zł. Teraz wszyscy czekają na decyzję rezerwacyjną, która powinna zostać ogłoszona z początkiem grudnia - dopiero ta uprawnia do korzystania z nowych częstotliwości. Niebawem internet mobilny w naszych telefonach znacząco powinien przyspieszyć, także dla klientów Orange.