Ministerstwo cyfryzacji sprawdza, jaki mamy internet. Jest jeden wyraźny lider

I nie ma tutaj zaskoczenia, bo Plus jest też liderem w innych tego typu rankingach. To zasługa posiadania „prawdziwego” 5G. Miejscem, gdzie zielony operator przegrywa, są drogi. Najwyraźniej więcej stacji ma Play, bo to on prowadzi w tej kategorii. Nieznacznie, ale jednak. Trochę szkoda, że wśród udostępnionych statystyk nie ma nic o sieci w pociągach, ale może resort uznał, że jeszcze nie ma się czym chwalić. W końcu przez lata był z tym duży i poważny problem.