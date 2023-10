Do tego operatora Polacy najchętniej przenoszą numery. Zaskoczenie?

Wykres UKE jasno wskazuje, że to Play królował w kwestii przeniesionych numerów i zdecydowanie wyprzedził swoją konkurencję. W trzecim kwartale operator zyskał aż 42,7 tys. numerów, co przebiło nawet wynik z poprzedniego kwartału (było to ok. 31 tys. nowych numerów). Wchodząc w szczegóły raportu, widzimy że dotychczasowi klienci zrezygnowali z ok. 85,8 tys. numerów, natomiast jednocześnie przybyło 128,6 tys. nowych numerów.