Nowy rok akademicki, nowy internet - światłowodowy. Postaw na Play

A co jeśli potrzebujesz jeszcze szybszy internet niż taki rozpędzający się do 300 Mb/s? Dotychczasowi abonenci fioletowej sieci mogą wybrać pakiety światłowodu o przepustowości do 600 Mb/s za 40 zł (zamiast 60 zł) i do 1 Gb/s za 60 zł (zamiast 80 zł) miesięcznie. Również i w ich przypadku operator zapewnia router Play BOX NET i dostęp do 35 kanałów w ramach Telewizji na Start, a opłata aktywacyjna jest identyczna.