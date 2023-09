Red Bull Mobile jest teraz w T-Mobile i pokazał promocje na start. Uwaga, są dobre

Natomiast jeśli zostaniemy, to od drugiego miesiąca cena wzrasta do 40 zł (z rabatem 5 zł za zgody marketingowe), ale wciąż przez kolejne 5 miesięcy mamy dostęp do nielimitowanego internetu. Od 7. miesiąca operator zapewnia comiesięczną paczkę 60 GB internetu do wykorzystania na 30 dni, co jak za 40 zł/mies.