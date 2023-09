Abonament stał się passe. Teraz bardziej opłaca się subskrybować w nju mobile

Oczywiście jeśli porównamy to z ofertą abonamentową, gdzie biorąc pakiet 29 + 9 zł z dwoma numerami zyskujemy 20 GB danych do podziału. W przypadku subskrypcji mamy 20 GB na każdy numer, dlatego wydaje się bardziej rozsądną opcją. Podobna sytuacja jest w przypadku trzech numerów w abonamencie z ofertą 29 + 19 + 9 zł (67 zł) - mamy do podziału 30 GB, więc zdecydowanie bardziej opłaca się wybrać subskrypcję. Aby uzyskać identyczną wartość 60 GB, trzeba zdecydować się na wyższy pakiet 39 + 19 + 9 zł w abonamencie, ale to wciąż pakiet do podziału.