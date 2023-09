Promocja! Internet w Plusie za pół ceny. Nie tylko ten mobilny, ale też światłowód

Ale to nie wszystko - osoby, które skorzystają z oferty dostaną także roczny darmowy dostęp do usługi Disney+, która niebawem podrożeje z 28,99 do 37,99 zł, więc z pewnością warto. Od 13. miesiąca opłata ma wzrosnąć do 28,99 zł/mies. choć odpowiednio wcześniej będzie można z niej zrezygnować. Jeśli zawrzemy umowę przez stronę internetową, to Plus dorzuci usługę Ochrona Internetu i Tożsamości w gratisie.