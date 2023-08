T-Mobile i Vectra dodali się. Co to oznacza dla klientów?

Dzięki umowie z Vectrą zasięg światłowodu T-Mobile zwiększy się o kolejne ok. 4 mln gospodarstw domowych, co oznacza, że w zasięg w całej Polsce obejmie ok. 10 mln gospodarstw domowych, a to robi wrażenie. Dla Vectry jest to równie ważne partnerstwo - jest bowiem ważnym dostawcą infrastruktury światłowodowej w Polsce.