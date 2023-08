Ten operator pomoże wrócić do szkoły. Ma fajną ofertę na internet z bonusami VOD

Do internetu dostajemy natomiast modem WiFi 6 z obsługą 2,4 i 5 GHz. Natomiast co ważne, w cenie zyskamy dostęp do pakietu Eleven Sports za 0 zł, a także do wyboru do koloru dostęp do jednego z serwisów VOD - Canal+ Prestige (Canal+ Online oraz 11 kanałów) lub HBO Max w cenie. Wydaje się to zatem bardzo dobrą opcją, dla tych, którzy szukają nowej oferty internetu, a jednocześnie chcą nieco zaoszczędzić na telewizji i usługach VOD.