Disney+ ze świetną promocją na wrzesień. Trzeba się pospieszyć, żeby mieć dostęp za grosze

Disney+ to jeden z najlepszych serwisów streamingowych, do którego dostęp mają Polacy. Liczba produkcji przyprawia o zawrót głowy, a liczba nadchodzących nowości sprawia, że aż chce się siadać przed telewizorem. Dodajmy do tego, że jest całkiem rozsądnie wyceniona, bo miesięczna subskrypcja kosztuje 28,99 zł, a roczny dostęp to 289,90 zł, czyli płacąc z góry dostajemy dwa miesiące gratis. Zaznaczę od razu, że nie musimy dopłacać za lepsza jakość czy większą liczbę profili. Nic więc dziwnego, że Polacy nie chcą rezygnować z subskrypcji tego serwisu, co udowadniają badania. Disney+ przygotował świetną promocję dla tych, którzy chcieliby wypróbować jego bibliotekę oraz dla tych, którzy z sobie wiadomych powodów zrezygnowali z subskrypcji.