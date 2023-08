Zostaw swojego operatora i idź do Plusha. Przez kwartał nic nie zapłacisz

Dodatkowo, w Plushu do 3 września można zakupić wybrane modele telefonów Galaxy w promocyjnej cenie: przy zakupie Galaxy Z Fold 5 5G lub Galaxy Z Flip 5 5G klienci będą mogli zaoszczędzić do 600 zł. Jeżeli wybrany będzie Galaxy Z Flip 5 lub Z Fold 5, można otrzymać słuchawki Galaxy Buds2 Pro w prezencie, pod warunkiem aktywacji telefonu do 10 września oraz do 17 września wypełnienia przeznaczonego do tego celu formularza w aplikacji Samsung Members do 17 września.