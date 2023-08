Dziś ostatni dzień prezesa Orange Polska. Sporo się działo za jego kadencji

Chociaż w świecie biznesu trzy lata to nie jest przesadnie długi okres, to warto przyjrzeć się temu, co Julien Ducarroz osiągnął w tym czasie jako prezes Orange Polska. Trzeba przyznać, że działał w… mało sprzyjających warunkach. To właśnie za jego rządów firma musiała zmierzyć się ze skutkami globalnej pandemii Covid-19 oraz wybuchem wojny w Ukrainie.