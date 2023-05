Orange Flex kończy cztery lata i sypie z rękawa promocjami

Klienci, którzy zdecydują się na dołączenie do Klubu Flex, mogą przetestować nowy pakiet z nielimitowanym transferem danych o nazwie UNLMTD za 4 zł. Po wydaniu tej kwoty można cieszyć się brakiem limitów danych przez cztery dni, co przekłada się na złotówkę dziennie. To dobra oferta, jeśli ktoś jedzie gdzieś na weekend i chciałby zrobić z telefonu mobilny hotspot.