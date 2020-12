W aplikacji Orange Flex kupimy smartfona. Orange otwiera wirtualny sklep

Orange Flex to oferta dla osób, które mają już swój telefon i potrzebują tylko karty SIM, ale operator wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy chcieliby wymienić smartfona lub kupić u operatora coś innego.

W ramach aplikacji Orange Flex można wykupić dostęp do usług telekomunikacyjnych bez konieczności odwiedzania salonu operatora, wchodzenia na stronę internetową i rozmawiania z konsultantem na infolinii. Aby zdobyć kartę SIM (lub ESIM) wystarczy kilka kliknięć, a do tego telekom może na nasze życzenie zająć się przeniesieniem numeru.

Taki model biznesowy może przypaść do gustu osobom, które zaopatrują się w telefony komórkowe na własną rękę, ale nadal wielu naszych rodaków woli kupować telefon bezpośrednio u operatora. Orange nie chce, by takie osoby nowa oferta zniechęciła, dlatego przygotował dla nich sklep w aplikacji, w którym można kupić smartfony i inne urządzenia elektroniczne.

W ramach sklepu Orange Flex klienci mogą liczyć nie tylko na telefony komórkowe, ale również na opaskę fitnessową, drukarkę i oczyszczacz powietrza. Oferta kierowana jest przy tym zarówno do klientów indywidualnych, jak i do konsumentów biznesowych, którzy mogą szukać nowego smartfona do firmy.

Co ciekawe, oprócz wybranych modeli nowych sprzętów sieć chce handlować sprzętami odnowionymi, które można nabyć za mniejsze pieniądze, niż wynikałoby to ze tradycyjnego cennika. Warunek jest tylko jeden: aby robić zakupu w sklepie Orange Flex trzeba mieć aktywny jeden z Planów.

Co można kupić w Orange Flex?

W ramach aktualnej oferty w Orange Flex można nabyć wybrane produkty Xiaomi ze zniżką sięgającą 30 proc. W pierwszej partii znalazł się smartfon Xiaomi Mi 10T Lite 5G za 1299 zł, a do tego dostępna jest też opaska Xiaomi Mi SmartBand 5 ze zniżką w wysokości 45 proc., czyli za 99 zł.

Oprócz tego operator ma oferować smartfony Xiaomi Redmi 9C NFC 2/32GB za 349 zł, Xiaomi Redmi Note 9 za 649 zł oraz drukarkę Xiaomi Mi Photo Printer za 239 zł i oczyszczacz powietrza Xiaomi Mi Purifier 3H EU za 499 zł. Promocja trwa do 31 grudnia 2020 r., a w najbliższych dniach w sklepie mają pojawić się kolejne produkty.

W ramach sklepu Orange Flex będą przy tym organizowane specjalne promocje — zresztą już wcześniej zresztą można było kupić produkty przecenione względem ceny w abonamencie w ramach funkcji Klub Orange Flex. Kolejne tego typu akcje będą jednak dostępne dla wszystkich chętnych, aczkolwiek w ograniczonej licznie sztuk. Pierwsza wyprzedaż w sklepie Orange Flex ruszy już za tydzień, 8 grudnia 2020 r.

Płatność i odbiór sprzętu z aplikacji Orange Flex.

Jak można wyczytać na stronach pomocy w aplikacji, za produkty płaci się tak samo, jak za usługi — czyli bezpośrednio z karty płatniczej lub ze środków zgromadzonych na koncie Orange Flex. Pieniądze mogą znaleźć się na nim w ramach bonusu za polecenie usługi znajomym, ale klienci mogą wpłacić na nie środki sami wykorzystując BLIK-a.

Jeśli chodzi o odbiór zamówionych i opłaconych produktów, to tutaj nie ma zbytniego wyboru — kuriera dostarcza je na wskazany adres w przeciągu kilku dni od złożenia zamówienia. Telekom nie przewiduje przy tym odbioru osobistego, co w dobie pandemii jest oczywiście w pełni zrozumiałe.

Sklep w Orange Flex to przy tym nie są jedyne nowości, jakie w ostatnich czasie w ramach tej oferty wprowadziła pomarańczowa sieć. W ostatnich miesiącach pojawiła się oferta dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a konsumenci decydujący się na najdroższy pakiet za 80 zł miesięcznie mogą skorzystać już z 5G. Studenci z kolei mogą liczyć na darmowe gigabajty.